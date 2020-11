Številni znani Slovenci se raje kot za nakup odločijo za posvojitev živali 24ur.com Mednarodna organizacija za zaščito živali PETA v novi kampanji poziva hollywoodske zvezde, naj domače živali raje, kot da jih kupujejo pri rejcih, posvojijo. Prav tako jih poziva naj se podučijo o krizi brezdomnih živali in nehajo prispevati k hudi problematiki, saj njihovi zgledi najbolj vlečejo. Mnogi so se za to že odločili. Kaj pa znani Slovenci? Nekateri ne samo posvajajo, temveč celo rešuje...

Sorodno















































































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Matjaž Kek

Aleš Hojs

Jan Oblak