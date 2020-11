Odbojkarji Merkur Maribora so v 10. krogu 1. DOL za moške doma premagali Hišo na kolesih Triglav s 3:1 (-30, 20, 21, 24) in se vsaj začasno prebili na vrh prvenstvene razpredelnice. S tekmo več imajo točko prednosti pred Calcitom Volleyjem in ACH Volleyjem.



