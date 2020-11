SpaceX v vesolje poslal še štiri astronavte, med njimi tudi temnopolti Američan 24ur.com Proti mednarodni vesoljski postaji (ISS) so z novo raketo falcon zasebnega podjetja Space X poleteli štirje astronavti. Poveljniku Miku Hopkinsu so se na krovu pridružili fizičarka Shannon Walker, Japonec Soichi Noguchi in Victor Glover, ki se bo v zgodovino vpisal kot prvi temnopolti Američan na ISS. Kapsulo dragon so pomenljivo poimenovali 'Odpornost', in sicer zaradi pandemije bolezni covid-19...

