Janša o spopadanju z epidemijo in aktualnem dogajanju v državi 24ur.com Izredna seja DZ, ki bo potekala do petka, se bo kot sicer običajna redna seja začela s poslanskimi vprašanji vladni ekipi. Premier Janez Janša bo na vprašanji SD in Levice odgovarjal v zvezi s spopadanjem z epidemijo. Prvak LMŠ Marjan Šarec od Janše pričakuje odgovor glede aktualnega dogajanja v državi, v SMC pa o ureditvi celovite rabe konoplje.

