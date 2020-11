EU in London v ključen teden pogajanj o odnosih po brexitu 24ur.com Za EU in Združeno kraljestvo se danes začenja ključen teden pogajanj o odnosih po brexitu. Glavni britanski pogajalec David Frost je v nedeljo ob prihodu v Bruselj poudaril, da britanska stran ne bo spremenila svojih stališč in da je mogoč samo dogovor, s katerim bodo Britanci spet prevzeli nadzor nad svojimi zakoni, trgovino in vodami.

