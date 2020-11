Na otoku La Gomera se je del stene zrušil v morje, turisti trenutek posneli 24ur.com V nedeljo se je na otoku La Gomera, ki je del Kanarskega otočja, del stene zrušil v morje, kar so v objektiv ujeli ljudje, ki so bili takrat na plaži. Španija je tam razglasila izredne razmere, saj jih skrbi, da so pod kamenjem ostali plezalci.

Sorodno







































































































































Oglasi Omenjeni Oglaševanje

Španija Najbolj brano Osebe dneva Josip Iličić

Jan Oblak

Janez Janša

Matjaž Kek

Marjan Šarec