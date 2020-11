Inšpektorji opravili 217 pregledov in uvedli 136 postopkov 24ur.com Gradbeni inšpektorji so med 3. februarjem in 1. septembrom izvedli 217 inšpekcijskih nadzorov, v katerih so preverjali, ali udeleženci pri gradnji objektov izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje svojega dela in tudi, ali je bila narejena prijava začetka gradnje, lahko pa so preverili tudi označitev in zaščito gradbišč.

