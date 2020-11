Po zdrsu si je eden poškodoval nogo, drugi glavo zurnal24.si Včeraj, v nedeljo, so morali gorski reševalci in vojaški helikopter posredovati kar dvakrat na območju Kranjske Gore, dva ponesrečenca pa so po oskrbi prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Policija opozarja, da se mora zaradi enega samega poškodovanca vedno aktivirati celoten reševalni sistem, ki pa je v teh dneh preobremenjen zaradi epidemije koronavirusa.

