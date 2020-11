Fafangel: Cepivo lahko spremeni pravila igre, do takrat ostajajmo doma 24ur.com O tem, kje smo z epidemijo covida-19, kako malo vemo o virusu in koliko smo se že naučili, o novih ukrepih, komunikaciji odgovornih, zaprtih šolah in cepivu, ki lahko spremeni pravila igre in pomeni začetek konca epidemije, smo v rubriki 24UR Fokus govorili z glavnim epidemiologom v državi. Z Mariem Fafanglom, predstojnikom Centra za nalezljive bolezni, se je pogovarjal Miha Drozg.

