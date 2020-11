Na slovenskem seznamu tudi Barbara Lazović in Elizabeth Omoregie SiOL.net Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Uroš Bregar je na priprave za nastop na evropskem prvenstvu 2020 povabil 20 igralk. Evropsko prvenstvo, ki bo med 3. in 20. decembrom na Danskem in Norveškem, je pod velikim vprašajem po današnji odpovedi norveških prirediteljev kot soorganizatorja zaključnega turnirja.

