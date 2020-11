Tovornjak prebil ograjo in padel z nadvoza na dolenjsko avtocesto 24ur.com Na dolenjski avtocesti, med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje proti Ljubljani, se je zgodila prometna nesreča. Tovornjak je zgrmel z nadvoza in se prevrnil na streho. Obstaja možnost naleta, zato vozite previdno, opozarja Prometno-informacijski center. Posledice nesreče še odstranjujejo, zato je cesta na tem delu zaprta.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Tomaž Gantar

Jelko Kacin

Josip Iličić