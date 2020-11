Đoković odlično začel pohod na novo lovoriko, Argentinca odpihnil z igrišča Sportal Na finalnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Londonu je Novak Đoković po le uri in 17 minutarh igre s 6:3 in 6:2 odpihnil Argentinca Diega Schwarzmana in potrdil vlogo enega glavnih favoritov za zmago na turnirju. Zanimivo bo videti, kako se bo po vseh zdrahah na igrišču znašel Aleksander Zverev.

Sorodno







Oglasi