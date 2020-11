27-letni Avstrijec osumljen spolnih zlorab več najstnikov Dnevnik V Spodnji Avstriji odmeva primer 27-letnika, ki naj bi v zadnjih več kot šestih letih spolno zlorabil 52 dečkov, starih od 11 do 17. let. Moški je krivdo za očitana dejanja že priznal. Prijeli so tudi 22-letnika, s katerim je 27-letnik mučil odraslo...

