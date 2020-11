Melania in Ivanka tokrat nista vsaka na svoji strani SiOL.net Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump še ni priznal poraza na ameriških predsedniških volitvah, so glede tega, ali naj njihov oče prizna poraz ali ne, razdeljeni tudi njegovi otroci. Medtem ko Eric in Donald Trump mlajši nagovarjata očeta, naj gre v bitki za Belo hišo na nož in pri tem ne izbira sredstev, pa Ivanka Trump, tako kot Melania Trump, očetu svetuje, naj vendarle prizna, da na volitvah tokrat ni zmagal.

Sorodno

Oglasi