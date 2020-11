Bindi Irwin s pomočjo zapuščine pokojnega očeta napisala knjigo 24ur.com Bindi Irwin, ki je bila stara komaj osem let, ko je leta 2006 umrl njen oče, lovec na krokodile Steve Irwin, je izdala knjigo ob 50. rojstnem dnevu avstralskega živalskega vrta. To je storila na dan, ko so v živalskem vrtu praznovali dan, posvečen njenemu pokojnemu očetu.

Sorodno















































































































Oglasi Omenjeni Avstralija

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Marjan Šarec

Jelko Kacin

Josip Iličić