Slovo velikana hrvaškega kiparstva Ivana Kožarića, "redke ptice svobode" RTV Slovenija V 100. letu starosti je umrl najpomembnejši sodobni hrvaški kipar in akademik Ivan Kožarić, čigar dela so na ogled v številnih svetovnih galerijah in muzejih ter vključena v mnoge antologije. Njegovo najbolj znano delo je Prizemljeno Sonce.

