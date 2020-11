V Belgiji za 1,6 milijona evra na dražbi prodali tekmovalno golobico Primorske novice Belgiji so v nedeljo na dražbi prodali tekmovalnega goloba, za katerega so iztržili rekordnih 1,6 milijona evrov. Dve leti staro samičko New Kim je kupil neimenovani kitajski kupec, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila dražbena hiša Pipa.

