Ministru Širclju vdrli v osebni profil na FB Dnevnik Ministru za finance Andreju Širclju so neznanci vdrli v osebni profil na družbenem omrežju facebook, so sporočili s finančnega ministrstva. Vse, ki so morebiti prejeli sporočila s tega profila, prosijo, naj se nanje ne odzivajo, saj so lahko žrtve...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Andrej Šircelj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Tomaž Gantar

Borut Pahor

Jelko Kacin