Plača v dejavnosti oskrba za elektriko in plinom septembra na mesečni ravni doživela največji padec Energetika.NET Povprečna bruto plača za september 2020 se je v primerjavi s plačo za avgust 2020 najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer za 9 odstotkov na 2525,29 evra, to pa predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za september 2020, so sporočili iz statističnega urada.

