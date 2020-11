EU namenja preko 280 mio evrov za projekte na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov Energetika.NET Evropska komisija je odobrila več kot 280 milijonov evrov iz proračuna EU za 120 novih projektov iz programa LIFE. Ta sredstva EU bodo sprostila naložbe v skupni vrednosti skoraj 590 milijonov evrov za pomoč pri doseganju ambicioznih ciljev teh projektov na področju okolja, narave in podnebnih ukrepov. To je 37-odstotno povečanje v primerjavi z lani, so v ponedeljek sporočili iz Evropske komisije.

Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Marjan Šarec

Borut Pahor

Jelko Kacin