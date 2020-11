Sojenje za umor na Potoku: Turk ne ve, zakaj je to naredil Dolenjski list Z branjem zagovora in zaslišanjem prvih prič se je na okrožnem sodišču v Novem mestu pred petčlanskim senatom, ki mu predseduje sodnik Peter Žnidaršič, v ponedeljek začela glavna obravnava zoper Boruta Turka. Tožilstvo mu očita, da je 23. februarja letos na Potoku v občini Straža na zahrbten način in iz brezobzirnega maščevanja umoril svojo partnerko Romano Muhič. preberite več » ...

