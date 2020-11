Odbor za finance ni podprl amandmajev za sofinanciranje investicij v Mariboru Lokalec.si Odbor za finance DZ na 48. nujni seji ni podprl niti enega od predlaganih amandmajev na podlagi katerih bi država sofinancirala investicije Mestne občine Maribor – Center Rotovž, Zdravstveno postajo Tezno, Dvorano Tabor in Zahodno obvoznico. Kot so sporočili iz mariborske občine so nad tem negativno presenečeni: “Na Mestni občini Maribor razumemo to zavrnitev kot […]

