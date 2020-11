V Tednu splošnih knjižnic te predstavljajo svoje dejavnosti, prilagojene trenutnim razmeram Lokalec.si Te dni se vse do 20. novembra 2020 odvija Teden splošnih knjižnic Slovenije. V tem času splošne knjižnice po vsej Sloveniji izpostavljajo, da so se prilagodile razmeram in da nekatere knjižnične storitve delujejo kljub oviram, ki jih ustvarja epidemija. Teden splošnih knjižnic se bo v petek, 20. novembra 2020, zaključil z Dnevom splošnih knjižnic. Na […]

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Beno Udrih

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Matjaž Kek