Ameriški FBI ugotavlja porast zločinov iz sovraštva Dnevnik V ZDA so lani zabeležili 7314 zločinov iz sovraštva, od tega tudi 51 umorov, kar je največ, odkar so v 90. letih prejšnjega stoletja začeli voditi tovrstno statistiko. FBI zločine iz sovraštva opredeljuje kot tiste, ki jih motivira nestrpnost do...

Sorodno Oglasi Omenjeni FBI

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Jelko Kacin

Borut Pahor

Matjaž Kek