Novomeški policisti pri dveh moških zasegli orožje, bombe in pirotehnične izdelke Dnevnik Na podlagi pridobljene odredbe okrajnega sodišča so policisti v ponedeljek v Novem mestu opravili hišni preiskavi pri dveh osumljencih, starih 58 in 33 let. Našli so več kosov orožja, bombe in pirotehnične izdelke. Po analizi zaseženih predmetov...

Sorodno















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Matjaž Kek

Borut Pahor

Bojana Beović