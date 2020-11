Nikaragvo dosegel najmočnejši orkan letos, v strahu tudi druge države RTV Slovenija Nikaragvo je zajel izjemno močan orkan četrte stopnje Iota, ki prinaša vetrove s hitrostjo do 260 kilometrov na uro in močno deževje, zaradi česar svarijo pred poplavami in zemeljskimi plazovi. Na orkan se pripravljajo tudi druge države Srednje Amerike.

