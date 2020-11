“Vlada RS je pri svojem delu in ukrepih uspešna. Slovenija je med najuspešnejšimi državami na svetu, kar nakazuje tudi manjši padec BDP-ja kot drugod. Razlog za to so ukrepi, ki sta jih je sprejela vlada in DZ RS. Vsi ukrepi, ki jih je vlada sprejela do sedaj in jih še sprejema, so namenjeni za zajezitev […] The post Protikoronski ukrepi se sprejemajo za ljudi: za zajezitev epidemije, ohranitev de ...