Za nekatere do konca meseca brezplačno parkiranje v Celju Celje.info Parkiranje bo do konca novembra brezplačno za imetnike Celebus vozovnic ter zaposlene v Splošni bolnišnici Celje, Zdravstvenem domu Celje in

Sorodno Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Jelko Kacin

Borut Pahor

Matjaž Kek