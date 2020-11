Samozavestna igralka na sončni plaži pokazala svojo izklesano postavo Večer Čedna igralka Jamie Chung še ni zimsko razpoložena. Te dni se sončnim žarkom nastavlja na seksi plaži v Miami Beachu, družbo pa ji delajo najboljše prijateljice, s katerimi si tu in tam privošči kak koktajl. Več kot očitno je, da je zvezdnica za svojo fit postavo vsak dan trdo gara. In rezultati so izjemni.

