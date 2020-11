Vozniški izpit bi opravila manj kot četrtina vseh voznikov, najslabši Koprčani in Mariborčani Primorske novice Po lanski Turneji mobilnosti, na kateri so v Zavarovalnici Triglav s pomočjo simulatorja varne vožnje testirali, kakšni vozniki so v različnih slovenskih regijah, se je letos skoraj 200 dolgoletnih voznikov ponovno zapeljalo z učiteljem vožnje in preverjalo pripravljenost še v praksi. Vozniški izpit bi opravila manj kot četrtina vseh voznikov.

