Izvedena dela na plazu Stovže so bistveno prispevala k povečani stopnji varnosti prebivalcev Vlada RS Pred 20. leti, 17. novembra 2000, je zemeljski plaz Stovže izpod Mangartske planin sredi noči zasul več hiš v Logu pod Mangartom. Umrlo je sedem domačinov, gmotna škoda je bila ogromna. Vsa dela, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo do zdaj, so bistveno prispevala k povečani stopnji varnosti prebivalcev, tako zdaj ni več potreben alarmni sistem na samem plazišču.

