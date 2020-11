Trump prejšnji četrtek načrtoval napad na Iran? 24ur.com Ameriški predsednik Donald Trump naj bi prejšnji četrtek razmišljal o napadu na Iran, razkriva New York Times. Od svojih svetovalcev naj bi zahteval možnosti napada, le dan zatem, ko je IAEA objavila, da ima Iran večje zaloge urana, kot to določa jedrski sporazum. Ožji sodelavci naj bi ga na koncu pregovorili in odvrnili od napada.

Sorodno







Oglasi