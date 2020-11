Evropska komisija odobrila slovensko shemo subvencioniranja letalskih povezav Politikis Evropska komisija je prižgala zeleno luč načrtu slovenske vlade za subvencioniranje letalskih povezav s Slovenijo. Kot so v Bruslju zapisali v obrazložitvi, je shema skladna z določili začasnega okvira državne pomoči, ukrep pa je nujen in primeren za odpravo resne motnje v delovanju slovenskega gospodarstva. Kot so sporočili iz komisije, pomoč ne bo presegla 800.000 […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska komisija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Andrej Šircelj

Matej Tonin

Bojana Beović

Jelko Kacin