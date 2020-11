Kako je videti dan v rdeči coni? 24ur.com Če so v domu Kuzma prvi val preživeli brez okužb, je drugi val, tako kot v mnogih drugih domovih za starejše, udaril z vso silo. Od 91 prebivalcev jih je bilo kar 63 okuženih in kar je bilo najhuje, več kot polovica zdravstvenega osebja. Nekateri so morali covid preboleti kar na delovnem mestu, saj drugače sploh ne bi mogli oskrbeti vseh stanovalcev. V zaščitni opremi, pod katero se začneš potiti...

Oglasi Omenjeni korona virus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Tomaž Gantar

Matjaž Kek

Matej Tonin