Zgoščen urnik se nadaljuje, Olimpija gosti Jeseničane Sportal Po ponedeljkovi zmagi HK SŽ Olimpija nad HK True Celje, do katere so Ljubljančani prišli v zadnjih dveh minutah srečanja, bodo zmaji danes odigrali novo tekmo državnega prvenstva. V Tivoliju bodo gostili mlade železarje, HD Hidria Jesenice. Favorizirani zeleno-beli so po štirih obračunih DP stoodstotni, Jeseničani pa so na šestih zbrali pet točk (dve zmagi in tri poraze).

