Nemčija: pravi heroji pandemije so tisti, ki so leni kot rakuni #video SiOL.net Nemške oblasti so z zabavnimi videi pokazale, kdo so pravi junaki pandemije: tisti, ki ostanejo doma in so "leni kot rakuni". V njih svoje državljane spodbujajo, naj bodo doma in ne počnejo "popolnoma ničesar".

