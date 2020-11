Požar se je iz skladovnice drv razširil v pritličje hiše Primorske novice Včeraj zgodaj zjutraj so policisti prejeli obvestilo o požaru stanovanjske hiše v naselju Rut na Tolminskem. Požar, ki je zajel pritličje objekta, so dokončno pogasili gasilci PGD Rut-Grant in Podbrdo.

Oglasi