Litijski policisti pri 52-letniku zasegli večjo količino konoplje Dnevnik Litijski policisti so v ponedeljek na podlagi odredbe trboveljskega okrajnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 52-letniku iz okolice Litije in pri njem odkrili približno sedem kilogramov posušene konoplje in več kot 2100 vejic z vršički delno...

