Šok za očeta in sina: v bližini je medved #video SiOL.net V oddaji Preživetje v divjini, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj ob 21. uri, očeta in sina čakajo naloge, v katerih bodo sekunde odločale, ali jih bosta uspešno opravila ali ne. Pred mrzlo nočjo pa ju bo poleg vprašanja, ali jima bo uspelo zanetiti ogenj, skrbela tudi družba divjih živali, ki so človeku lahko tudi nevarne.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Facebook

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Matjaž Kek

Jelko Kacin

Bojana Beović

Matej Tonin