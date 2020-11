Policisti v Vrtojbi zasegli v Italiji ukradeni toyoti 24ur.com Novogoriški policisti so na kontrolni točki v Vrtojbi odkrili dve tuji vozili znamke Toyota RAV4 Hybrid, ki sta bili ukradeni v Italiji. Vozila sta jih 23 in 43-letna ukrajinska državljana. Policisti so v postopku ugotovili, da sta imela voznika na vozilih nameščene ponarejene registrske tablice, identifikacijske nalepke na vozilu pa niso ustrezale originalni tipografiji nalepke.

