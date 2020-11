Novomeški glasbenik Marijan Novina, ki smo ga lahko spremljali tudi v resničnostnem šovu Kmetija slavnih in v četrti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas, je na družbenem omrežju potrdil, da je njegova žena Petra zbolela za boleznijo, ki si je v teh dneh nihče ne želi. Uradno pa ni potrdil, če je zbolel tudi on. "Tut takole preživljamo korona napad ... Mi smo ok," je zapisal ob fotografiji, ki jo ...