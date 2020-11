Ministrstvo s podrobnejšim tolmačenjem o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza po Večer Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo podrobnejše tolmačenje o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov. Kot so pojasnili, bodo za linijski prevoz delavcev, ki je še vedno dovoljen za vse gospodarske in negospodarske subjekte, prevoznikom izdali ustrezno potrdilo.

