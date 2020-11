Zaradi nestrpnega in žaljivega zapisa opozicija zahteva Mahničev odstop 24ur.com "Izključno bele ženske, različnih barv las. To je vsa raznolikost, ki jo potrebujemo v Evropi." Tako nestrpen in žaljiv zapis je v dneh pred mednarodnim dnem strpnosti delil Janšev državni sekretar Žan Mahnič.

Sorodno Oglasi