Trebanjski rokometaši do uvodne zmage v evropski ligi Dolenjski list Rokometaši trebanjskega Trima so odlično začeli skupinski del evropske lige, saj so v Györu premagali Tatabanyo z 28:26 (14:12). Varovanci Uroša Zormana še naprej ne poznajo poraza tako v državnem prvenstvu kot tudi na mednarodnem prizorišču. preberite več » ...

