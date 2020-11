V Berlinu prijeli osumljene milijardnega ropa dresdenskega muzeja Dnevnik Nemški policisti so v Berlinu aretirali tri osumljene ropa zakladnice dresdenskega muzeja. Spektakularen rop, ki so ga posnele nadzorne kamere, so izpeljali pred letom dni. Odnesli so neprecenljive umetnine, po ocenah vredne milijardo evrov. To naj...

