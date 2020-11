Thiem premagal Nadala in se uvrstil v polfinale Sportal Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem je v dvoboju 2. kroga skupine "London 2020" na zaključnem turnirju moške sezone ATP po dveh urah in 26 minutah hudega boja v dveh nizih, oba sta se končala po podaljšani igri, s 7:6 (7), 7:6 (4) premagal Španca Rafaela Nadala in se že uvrstil v polfinale finalnega turnirja sezone, saj je Stefanos Cicipas zvečer premagal Andreja Rubljova.

