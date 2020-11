Novi mehanizem za legalizacijo črnih gradenj, 2. Dnevnik Odzivamo se na članek avtorice Urške Rus, objavljen v Dnevniku, 13. 11. 2020, pod zgornjim naslovom. Ministrstvo za okolje in prostor bo namreč podrobno preučilo vse pripombe, ki so podane k osnutku zakona o urejanju prostora (Zurep-3), in...

Sorodno Oglasi Omenjeni Dnevnik Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Matjaž Kek

Jan Oblak

Jelko Kacin