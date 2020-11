Komisija se posvetuje o povečanju ciljev obnovljive energije in energetske učinkovitosti Energetika.NET Evropska komisija je včeraj začela dve nadaljnji javni posvetovanji v okviru priprav na ambiciozni novi cilj zmanjšanja emisij do leta 2030, in sicer o reviziji direktive o obnovljivi energiji in direktive o energetski učinkovitosti. »Cilj teh 12-tedenskih posvetovanj je poiskati široko paleto mnenj o tem, v kolikšni meri in kako je treba revidirati ti dve direktivi. To bo prispevalo k pripravi predlogov Komisije prihodnje leto,« so sporočili iz Komisije.

