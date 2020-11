Kmet iz zaselka Stržišče pri Trnovcu v sevniški občini, ki bo aprila zakoračil v 57. leto starosti, je postal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). V tesnem volilnem dvoboju je naposled za štiri glasove le ugnal precej bolj znanega politika, prvaka SLS, Marjana Podobnika. Pri odločitvi za kandidaturo, ko so ga prosili, naj kandidira, se je spomnil na Gregorčičevo pesem Življenje ni praznik: »Dolžan ni samo kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan!«