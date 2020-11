Mariborski policisti razkrili število pijanih voznikov, ki so jih ustavili med poostreno kontrolo Lokalec.si Med 6. in 15. novembrom 2020 so tudi na območju Policijske uprave Maribor izvajali poostrene aktivnosti, s poudarkom na ugotavljanju psihofizičnega stanja voznikov. V tem času so na območju Policijske uprave Maribor z indikatorji alkohola preizkusili 2.924 voznikov, odredili 7 strokovnih pregledov za ugotavljanje prisotnosti alkohola in 5 strokovnih pregledov za ugotavljanje prisotnosti mamil, zdravil […]

